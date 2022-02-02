В Комсомольске перевозчик «Пять звезд» не вывел на линию автобусы
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Скандально известный перевозчик «Пять звезд» не вывел на линию автобусы по трем маршрутам в Комсомольске-на-Амуре. 2 февраля пассажиры так и не дождались транспорт в положенное время.
При этом, как выяснилось, никаких законных оснований для всего этого не было. Сейчас в причинах произошедшего разбирается отдел транспорта администрации города.
В качестве альтернативы у людей есть сейчас маршруты №№ 3, 5, 6, 10. Это возможность добраться до поселка М. Хапсоль, микрорайонов Индустриальный и Таежный.
В самом городе движение автобусов осуществляется без перебоев.
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