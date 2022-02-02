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Общество2 февраля 2022 6:00

Молодые семьи Хабаровска смогут улучшить свои жилищные условия

Документы для получения соцвыплаты принимаются с 7 февраля
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Молодые семьи Хабаровского края смогут улучшить свои жилищные условия

Молодые семьи Хабаровского края смогут улучшить свои жилищные условия

Фото: Администрация Хабаровска

С 7 февраля начинается прием заявок от хабаровских молодых семей для участия в подпрограмме «Жилье для молодых семей» на следующий год.

- В рамках этой программы за 10 лет приобрести и построить жилье получилось у 1085 молодых семей. С этого года размер соцвыплаты стал больше. Он составляет от 1,3 до 4,6 миллиона рублей. Всего в этом году на такие цели направят около 107 миллионов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Полученную социальную выплату можно использовать как первоначальный взнос кредита или ипотеки, а также жилищного займа для дальнейшего приобретение или строительства жилого дома. Кроме этого, этими деньгами можно погасить основную сумму долга и уплаты процентов, а также оплатить цену договора подряда на строительство индивидуального дома.

КОНКРЕТНО

Документы от нуждающихся в жилом помещении семей принимаются в любом отделении МФЦ с 7 февраля по 14 мая 2022 года.

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