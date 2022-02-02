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Общество2 февраля 2022 9:00

В Хабаровске крыши домов чистят от снега и сосулек

В работе задействованы промышленные альпинисты и спецтехника
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске крыши домов чистят от снега и сосулек

В Хабаровске крыши домов чистят от снега и сосулек

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице по поручению мэра города Сергея Кравчука крыши чистят от снега и сосулек. Планируется привести в порядок 307 скатных кровель.

- Из-за повышения температуры воздуха снег и сосульки могут упасть с крыш. Это влечет риск для здоровья людей и опасность порчи имущества, - отметила Юлия Корель, заведующая сектором по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере комитета по управлению Центральным районом.

Работа ведется управляющими компаниями и ТСЖ с привлечением спецтехники и промышленных альпинистов.

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