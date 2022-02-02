В Хабаровске крыши домов чистят от снега и сосулек Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице по поручению мэра города Сергея Кравчука крыши чистят от снега и сосулек. Планируется привести в порядок 307 скатных кровель.

- Из-за повышения температуры воздуха снег и сосульки могут упасть с крыш. Это влечет риск для здоровья людей и опасность порчи имущества, - отметила Юлия Корель, заведующая сектором по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере комитета по управлению Центральным районом.

Работа ведется управляющими компаниями и ТСЖ с привлечением спецтехники и промышленных альпинистов.