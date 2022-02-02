Хабаровский край получит более 50 миллионов на капремонт поселковой школы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровском крае отремонтируют школу №5 в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района. Хабаровский край получил федеральную субсидию.

По условиям госпрограммы «Модернизация школьных систем образования», 80% средств на капитальный ремонт выделяется из федерального бюджета, остальную часть вкладывает правительство края и муниципалитет.

- Ремонт школы в поселке ЦЭС обойдется в 50,3 миллиона рублей. Там починят фундамент, фасад, лестницы, а также отремонтируют системы вентиляции, заменят электропроводку, обновят системы отопления, водоснабжения, пожаротушения, - пояснили в пресс-службе правительства края.