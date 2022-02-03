В Хабаровске иномарка сбила пешехода
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске иномарка сбила человека. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Все произошло около 11 часов утра 2 февраля на улице Кола Бельды неподалеку от дома №6.
- Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ведомстве.
Пострадавшим оказался мужчина 1956 года. Он был госпитализирован в ортопедическое отделение больницы. Удар был довольно сильным, поэтому досталось и автомобилю. У машины разбито лобовое стекло.
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