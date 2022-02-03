Холодная погода продолжает держаться в Хабаровском крае Фото: Оберемченко Николай

Синоптики сообщили, что погода в Хабаровском крае продолжает оставаться холодной. В Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью опустится на уровень от -27 до -29 градусов, днем - от -15 до -17 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края также без осадков. Температура будет держаться от -24 до -29 ночью и от -10 до -15 днем. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет от -15 до -29 градусов, днем - от -5 до -22 градусов. Будет дуть ветер разных направлений со скоростью 2-13 метров в секунду.

Северные районы Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет в диапазоне от -12 до -26 градусов, днем - от -5 до -16 градусов. На районы надвигается северо-западный ветер 5-14 метров в секунду.

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