Сотрудники таможни в Хабаровске пресекли контрабанду наркотиков из Германии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровские таможенники пресекли контрабанду МДМА, в народе известного как «экстази», в крупном размере. Запрещенку отправляли из Германии в Хабаровск по почте. Такой груз был обнаружен при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Адресата посылки задержали при вручении товара на почте. Мужчина рассказал, что содержимое предназначалось для его знакомого, который попросил друга оформить посылку на себя.

В коробке находилось 100 таблеток. Экспертиза показала, что в их составе содержится 40 граммов наркотического вещества МДМА. Оно запрещено на территории России. Сотрудники обнаружили реального заказчика наркотиков. Им оказался 38-летний житель Хабаровска. Он рассказал, что заказывал «экстази» по интернету для личного пользования. Поскольку он знал, что такая деятельность незаконна, то попросил знакомого получить посылку за него. Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.

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