Женщину, подкинувшую щенков в ТРЦ «Стрелка» в Хабаровске, узнали соседи

Неизвестная пыталась закрыть лицо капюшоном Фото: скриншот из видео Фото: Социальные сети

Неизвестная в черном пуховике принесла в ТРЦ «Стрелка» коробку с восьмью щенками, оставила ее на полу и поспешила выйти на улицу. Сотрудники магазина «Белый кролик» не смогли пройти мимо, троих щенков раздали покупателям, еще пятерых поместили в приют «Чистое сердце». Поступок женщины попал в объектив камеры видеонаблюдения, после чего стал широко известным в интернете.

В видеоролике, разлетевшемся по соцсетям, люди узнали свою соседку. Оказалось, что женщина проживает в селе Мирном Хабаровского края.

- Я вчера из подъезда вышла, она стояла с этой корзиной, а в ней были щенки новорожденные. У нее в однокомнатной квартире находятся две взрослые собаки (мальчик и девочка) и четыре щенка от этой сучки. И вот опять собака ощенилась, и она таким образом от них избавилась, - рассказала соседка женщины из видео.

В данный момент подкинутые щенки находятся в добром здравии, о них заботятся волонтеры приюта. Маленькие собаки ищут новых хозяев, которые смогут подарить им дом и семью.

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