Восьмерых щенков подкинули в ТЦ в Хабаровске

Сейчас животные находятся в целости и сохранности Источник: Инстаграм/@lichkoe Фото: Социальные сети

Обычно в торговый центр приходят с пустыми руками, а возвращаются с полными пакетами. Но не в этот раз. Неизвестная женщина в черном пронесла в торговый центр «Стрелка» коробку, полную маленьких щенков. Оставив сюрприз на полу, она поспешила скрыться из здания. В скором времени пищащих малюток обнаружили сотрудники ТРЦ. Они насчитали в коробке восемь новорожденных щенков.

- Женщина была в полной экипировке и предусмотрительно закрыла лицо капюшоном. По камерам ее личность установить не удалось, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ТРЦ «Стрелка».

Щенков решили выкинуть не на улицу, а принести к людям Источник: Инстаграм/@lichkoe Фото: Социальные сети

На выручку пришли работники зоомагазина «Белый кролик», находящегося в здании. Они взяли щенков под свой контроль и вызвали волонтеров.

- Троих забрали посетители ТЦ, еще пятерых отвезли в приют «Чистое сердце». Волонтеры приехали, сразу купили им корм на пять тысяч рублей и увезли щенков ночевать к себе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина, администратор зоомагазина «Белый кролик».

По словам сотрудников магазина, они не могли поступить иначе, ведь сами регулярно помогают приютам и не проявляют к брошенным животным равнодушия. Сейчас щенки в целости и сохранности обитают в «Чистом сердце». О них заботятся и обеспечивают пропитание. Пушистые крохи в данный момент ищут новых хозяев, которые на этот раз не бросят их на волю судьбы.

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