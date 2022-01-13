Жалобно скулили из-под плит: в ЕАО три часа спасатели вытаскивали из западни дворнягу с потомством

Замерзшие щенки в руках спасателей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане, ЕАО трудятся отверженные и милосердные спасатели. Благодаря отзывчивым волонтерам команде сотрудников МЧС удалось спасти от холодной смерти братьев наших меньших.

Так, собачья семья, состоящая из матери и ее щенков замерзала в канаве под сложенными «домиком» заброшенными бетонными плитами еще с Нового года. Животных заметили неравнодушные женщины и начали их подкармливать, поднося еду к плитам.

На подходе к бетонным плитам Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Но в один день они забили тревогу и обратились к спасателям за помощью, так как четвероногая мать перестала выходить из своей бетонной норы за очередной порцией, а щенки перестали пищать. Были все основания полагать, что собачья семья могла погибнуть в холодной бетонной берлоге.

На спецоперацию по спасению маленьких жизней ушло целых три часа. Для этого сотрудникам МЧС пришлось проявить смекалку и потрудиться руками. Для начала нужно было разгрести узкий проход от снега и мусора, чтобы можно было добраться до замерзающих животных. С одной стороны проход был шире – как раз через чего собака и выходила к людям. Его волонтеры заботливо прикрыли мешком, чтобы уберечь животных от холода.

Спасатель между бетонных плит Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасатели спаяли из багров многометровый инструмент, который обмотали ветошью, чтобы не травмировать псов.

- Им они долго и осторожно выманивали лохматых на волю в противоположную сторону. Щель, в которую забились собаки сквозная, но очень узкая – всего сантиметров 30 в ширину и метров десять в длину - взрослый человек туда не протиснется. Животные находились где-то посередине этого прохода. Во время спасательной операции щенки дали о себе знать жалобным писком, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ЕАО.

Собака под плитами Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спустя долгие часы, спасателем, наконец, удалось подозвать и вызволить мать на улицу, которая постоянно сдирала ветошь, и все приходилось начинать заново.

На улице на собачью мать сразу надели ошейник. Затем вытолкали наружу щенков, их оказалось двое. Все были целыми и невредимыми, но щенки тряслись от холода, а у сучки был изможденный вид. Затем собак посадили в машину и обогрели. А бетонную щель загерметизировали с двух сторон.

Собаку-мать вытащили первой и сразу надели ошейник с поводком Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- После чего волонтеры договорились с приютом о дальнейшей передержке собак, пока лохматая семья поселилась у них в квартире. Но малыши быстро подрастут, и им нужен будет новый дом и хозяева.

В прошлом году сотрудники МЧС в ЕАО спасли 56 различных животных. Чего только не приключалось: собаки примерзали хвостами к льдинам и застревали в решетках, коровы проваливались в выгребные ямы из под туалетов, коты застревали на деревьях, а голуби застревали в проводах и так далее.

Маленькие спасенные жизни Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Когда нет вызовов к людям, спасатели всегда откликаются на зов неравнодушных. Чтобы помочь братьям нашим меньшим.

Напомним, ранее спасатели в селе Птичник в ЕАО помогли вытащить скулящего щенка, провалившегося в трубу возле теплотрассы. Маленькая собака упала в щель, и выбраться самостоятельно уже не могла. Развернулась настоящая операция по спасению жизни крохотного щеночка.

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