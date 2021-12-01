Попал под колеса и не мог летать: краснокнижного филина выходили спасатели в ЕАО

Спасенный филин Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области сотрудники МЧС спасли от смерти филина. Пернатого потерпевшего нашли в окрестностях Биробиджана. Спасатели предполагают, что редкую птицу кто-то сбил.

При этом на теле филина не было замечено серьезных травм, но истощенный хищник не мог летать. В таком состоянии филин не смог бы дальше жить в дикой природе.

На данный момент пернатый хищник находится в центре реабилитации редких животных на лечении. Сотрудники МЧС желают ему скорейшего выздоровления.

В официальном аккаунте подразделения в комментариях отметился пользователь под ником neidealna_.

- Какой красавец! Как же его так угораздило? А вы его не в Ленинском районе случайно нашли? Мне кажется, несколько недель назад я ехала по трассе (до снегопада еще) и видела днем сидящую высоко на дереве сову, еще удивилась - их днем обычно не видно, - пишет neidealna_

Спасенный филин Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Стоит отметить, что филины - это один из крупнейших видов сов. Размах их крыльев может достигать полутора метров! К большому сожалению, в современном мире филины очень уязвимы - их численность постоянно сокращается, поэтому грозные хищники внесены в Красную книгу Российской Федерации.

Напомним, ранее спасатели в селе Птичник в ЕАО помогли вытащить скулящего щенка, провалившегося в трубу возле теплотрассы. Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла. Развернулась настоящая операция по спасению жизни крохотного щеночка.

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