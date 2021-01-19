О том что в Комсомольске-на-Амуре появились новые малолетние живодеры, город, а затем и край узнал от зоозащитников. Именно к ним обратились возмущенные очевидцы жестокого сожжения новорожденных щенков двумя подростками.По словам людей, рядом с которыми жила дворняга по кличке Пальма, примерно в обед 11 января они увидели, что у заброшенного дома горит небольшое убежище, в котором жила недавно ощенившаяся собака, сама мать металась, рядом пытаясь достать из огня душераздирающе скулящее потомство.К сожалению, не удалось - щенки превратились в угольки. Сама дворняга получила очень сильные ожоги и как опасаются зоозащитники скорее всего умерла где-нибудь в подворотне. Тем не менее они разметили объявление пытаясь найти и пристроить в хорошие руки несчастную мать.Очевидцы не остались безучастными и написали заявление в полицию Комсомольска-на-Амуре. А увидев публикацию в Интернете к делу подключились и сотрудники регионального Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по двум пунктам статьи «Жестокое обращение с животными».В работе следователям помогло то, что рядом с местом преступления находился небольшой магазин, оборудованный камерами видеонаблюдения, причем с достаточно высоким разрешением. На видео отлично видно, как все происходило и кто это сделал. Расследование продолжалось чуть больше недели и сейчас стало известно, что подозреваемых задержали.- По версии следствия, 11 января 2021 года в городе Комсомольске-на-Амуре двое несовершеннолетних подожгли разрушенное деревянное строение с находившимися в нем бездомными собаками. В результате происшествия животные погибли, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - О совершенном преступлении следственные органы узнали в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей. Публикации о данном происшествии вызвали большой общественный резонанс и активно комментировались пользователями. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.Как обещают в следственном комитете его сотрудники постараются досконально разобраться в ситуации. В рамках расследования будут установлены не только все обстоятельства произошедшего, но также причины и условия, способствовавшие совершению этого поражающего своей жестокостью преступления.Кстати, после скандала с хабаровскими живодерками уголовная эта статья стала гораздо «тяжелее». Теперь по двум пунктам второй части – а именно по ней обвинят подростков, живодерам грозит штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- В Комсомольске-на-Амуре полиция ищет подростков, сжегших новорожденных щенков. Посреди бела дня парни подожгли укрытие, в котором находилась собака и ее потомство (подробнее)- По инциденту с сожженными щенками возбуждено уголовное дело. Следком разыскивает злоумышленников (подробнее)