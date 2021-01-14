В Следственных органах СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщили о возбуждении уголовного дела по инциденту, который взбудоражил социальные сети и общественность.Речь идет о вопиющем случае жестокого обращения с животными, который произошел в Комсомольске-на-Амуре 11 января, когда подростки сожгли заживо новорожденных щенков.Сейчас, по информации следкома, ведется следствие. Виновников пока не нашли.Напомним, в Комсомольске подростки подожгли настил на развалившемся доме, в результате чего сгорели новорожденные щенки, которые обитали там с матерью. Подробности инцидента здесь.