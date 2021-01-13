Отгремел скандал с живодерками, пытавшими и жестоко убивавшими животных в Хабаровске, но в регионе появились новые претенденты на это звание. На этот раз в Комсомольске-на-Амуре. По словам очевидцев, все произошло в обеденное время 11 января в районе, который местные жители называют 66 кварталом.- У нас рядом с магазином находится старый дом, - рассказывает Ольга Тельнова, очевидец произошедшего. - Рядом жила собака, которая буквально на днях ощенилась. Назвали ее Пальма. Чем-то она похожа на овчарку - рыженькая и не очень крупная. Пальма очень ревностно относилась к деткам, защищала их, если кто-то слишком близко подходил. Вообще, была диковатой, очень людей боялась. Мы ее подкармливали. Мужчины сделали ей что-то вроде укрытия, чтобы было где жить с потомством и не мерзнуть, утеплили сеном - кто-то специально принес тючок.Жизнь для многодетной Пальмы начала потихоньку налаживаться. И рухнула в один момент по воле двоих подростков. Малолетние живодеры подожгли укрытие, в котором находились щенки. Сено, принесенное неравнодушными людьми, вспыхнуло, от него занялись доски. Собака пыталась спасти плачущее потомство, но безуспешно. Сама получила сильнейшие ожоги и, воя, убежала, дымясь и хромая на обе передние лапы.- Я как увидела, что горит эта будочка, сразу же побежала тушить, позвонила пожарным, - делится воспоминаниями Ольга. - К сожалению, от нее остались одни угольки. Собаку сейчас ищут, но думаю, что и она умерла, забившись в какую-нибудь щель. Слишком сильные ожоги получила. Надеемся, конечно, на лучшее, у нас даже есть люди, которые готовы ее взять домой, если найдем, но, боюсь, это маловероятно.Подростки сбежали, но на записи с камер видеонаблюдения магазина, в котором работает Ольга, хорошо видно, как они выглядят. Копия записи, попавшая в сеть, - не самого хорошего качества, однако, по словам зоозащитников, есть запись лучше, сейчас они пытаются ее получить.По словам активистов из «Зооспаса», подключившихся к поиску новых живодеров, один из поджигателей был одет в серый пуховик и темно-синюю шапку. Второй в розовую или красную шапку и в темно-синий пуховик.- Собака так кричала, так кричала, так плакала, - вспоминают очевидцы. - Люди, растаскивавшие огонь, до сих пор прийти в себя не могут. Спасибо мужчинам, каким-то дрыном приподняли плиту, и Пальма смогла выбежать. Щенки - угольки. Это настоящее злодеяние, откровенный садизм.Со своей стороны Ольга написала заявление в полицию. Сейчас полиция в Комсомольске-на-Амуре проводит проверку по факту поджога и ищет подростков.- В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре от горожан и представителя волонтерской организации «Зооспас» поступили заявления о жестоком обращении с животными, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Заявители сообщили, что неизвестные подростки подожгли будку с собаками, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара пострадала собака и сгорели ее щенки. Происшествие произошло рядом с домом, расположенном на Аллее Труда. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Полицейские устанавливают личность подростков, опрашивают жителей, изымают записи с камер видеонаблюдения на прилежащих территориях.Как сообщили в полиции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.