В социальных сетях распространяется информация о происшествии, которое случилось в Комсомольске-на-Амуре. Судя по общедоступной информации 11 января двое подростков подожгли деревянный настил заброшенного дома, где жила собака с новорожденными щенками. Щенки сгорели заживо. Их мать убежала с обожженной спиной. Подростки сбежали с места происшествия.Возгорание увидела жительница района, она и несколько других жильцов, которые ранее подкармливали собаку, бросились на помощь семейству. Вытащить из огня удалось только мать семейства.Корреспонденты «Комсомольской правды» выясняют подробности вопиющего инцидента.