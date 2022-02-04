В Хабаровском крае обнаружили нарушения эксплуатации угольной шахты
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В Верхнебуреинском районе на угольной шахте «Северная» нарушались условия эксплуатации. Шахта принадлежит акционерному обществу «Уралуголь». В ходе проверки прокуратурой обнаружено, что не соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также промышленная и пожарная безопасность.
Четыре виновных лица были привлечены к уголовной ответственности и были вынуждены заплатить штрафы, общая сумма которых достигла 600 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли 17 человек.
Нарушения устранили, и это подтвердила контрольная проверка. На шахте починили системы аэрогазового контроля, противопожарного оборудования, вентиляции воздуха и вентилятора главного проветривания. Кроме того, провели аттестацию лиц, работающих в шахте, организовали тренировки сотрудников горноспасательной команды. Помимо прочего сотрудникам обеспечили межсменный режим отдыха, восстановили права на очередной отпуск и его оплату.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: