В Хабаровском крае обнаружили нарушения эксплуатации угольной шахты Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе на угольной шахте «Северная» нарушались условия эксплуатации. Шахта принадлежит акционерному обществу «Уралуголь». В ходе проверки прокуратурой обнаружено, что не соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также промышленная и пожарная безопасность.

Четыре виновных лица были привлечены к уголовной ответственности и были вынуждены заплатить штрафы, общая сумма которых достигла 600 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли 17 человек.

Нарушения устранили, и это подтвердила контрольная проверка. На шахте починили системы аэрогазового контроля, противопожарного оборудования, вентиляции воздуха и вентилятора главного проветривания. Кроме того, провели аттестацию лиц, работающих в шахте, организовали тренировки сотрудников горноспасательной команды. Помимо прочего сотрудникам обеспечили межсменный режим отдыха, восстановили права на очередной отпуск и его оплату.

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