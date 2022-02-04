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Происшествия4 февраля 2022 3:41

Телефонные мошенники обманули хабаровчан более чем на четыре миллиона рублей

Сразу три человека попались на схемы преступников
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Телефонные мошенники обманули хабаровчан более чем на четыре миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули хабаровчан более чем на четыре миллиона рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аферисты уже не первый год звонят жителям Хабаровского края под видом банковских работников. На этот раз жертвами стали сразу три человека. 28-летней жительнице Хабаровска позвонил человек, представившийся работником кредитного учреждения. Напугав женщину рассказами о том, как посторонние люди пытаются взять кредит на ее имя, мошенник предложил помощь. Для этого хабаровчанке необходимо было назвать код из смс-сообщения, тогда лжеменеджер сможет остановить процесс оформления кредита. После того как женщина озвучила пароль, с ее счета списалось 217 тысяч рублей.

Таким же образом обманули и 30-летнего жителя Солнечного района. Мужчине рассказали, что его средства необходимо как можно скорее перевести на «безопасный» счет, чтобы они не достались мошенникам. В итоге мужчина перевел аферистам почти три миллиона рублей. Еще одной жертвой стала 45-летняя жительница Верхнебуреинского района. Она разместила в интернете объявление о продаже квартиры. В итоге ей позвонила псевдопокупательница и сообщила, что хочет купить ее жилье. Мошенница убедила женщину перевести ей деньги через банкомат, чтобы узнать номер расчетного счета для внесения предоплаты. В итоге аферисты обокрали женщину на 120 тысяч рублей.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В данный момент устанавливаются личности преступников.

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