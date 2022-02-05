«Проклятая» жительница Биробиджана отдала колдунье 171 тысячу рублей за снятие порчи

Колдунья завернула в бумагу деньги, положила сверток на грудь проклятой и через некоторое время вернула Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка в Биробиджане стала жертвой уличной целительницы. Чувствительная к тонким материям дама серьезно напугала жертву сглазами и порчами. 71-летняя женщина отдала все сбережения ради избавления от кармической скверны.

Пенсионерка Марина И. (имя изменено - прим. ред.) шла по своим делам, когда к ней подошла неизвестная. Дамы разговорились и новая знакомая сообщила: «На вас сильная порча, которая мешает вам полноценно жить». Незнакомка оказалась колдуньей, которую словно прислали высшие силы. Ворожея достала иголку и поводила руками по спине Марины, чтобы временно заблокировать влияние сглаза.

Полностью избавиться от порчи колдунья предложила в следующий раз, когда Марина придет со своими сбережениями. Деньги нужны были исключительно для обряда, за свои услуги ведьма пообещала не взять ни копейки. Пенсионерка сняла в банке 171 тысячу рублей и пошла на прием к ценительнице.

Обряд очищения проходил во дворе дома №6 по Набережной улице. Колдунья завернула в бумагу деньги, положила сверток на грудь проклятой и через некоторое время вернула с наказом положить под матрас и 6 дней не доставать. Женщина сделала все по инструкции. Развернув сверток, денег в нем Марина не нашла.

- В настоящее время ведется розыск злоумышленницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе УМД РФ по ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.