Близкий соратник экс-губернатора Виктора Ишаева умер в Хабаровске

Валерий Коновалов родился в 1946 году. Фото: общественная палата Хабаровского края

Утром, 5 февраля, в краевой столице умер бизнесмен Валерий Коновалов. Он был главой компании «Интур-Хабаровск». По сообщениям соцсетей, предприниматель ушел из жизни после продолжительной болезни.

Валерий Коновалов родился в 1946 году. В 76-м окончил Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовой путь будущий крупный бизнесмен начинал со слесаря и электросварщика. В 1968-1979 стал первым секретарем райкома ВЛКСМ района имени Полины Осипенко. Затем стал заведующим сектором, заведующим отделом Хабаровского крайкома ВЛКСМ.

В 1979-1980 годах занял пост инструктора Хабаровского крайкома КПСС, говорится на сайте viperson.ru. После перешел в городской Госкомтуриста СССР, где работал управляющим отделом. Затем основал АО «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск.

За 2020 год, согласно данным из разных открытых источников, компания получила доход от 123,7 до 190,9 миллиона рублей. В АО входят в том числе турагентство, магазины «Спорт-Интур» и «Интур - Малыш». Стоимость чистых активов предприятия - около 317 миллионов рублей.

Поддерживал связь с Виктором Ишаевым. В годы его руководства Хабаровским краем Валерий Коновалов был одним из функционеров правящей партии.

Бизнесмен награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Женат, имеет сына. Увлекался активным отдыхом на природе, рыбалкой и охотой.

Редакция «КП-Хабаровск» выражает соболезнования семье и близким Валерия Коновалова.