В Охотском море произошло землетрясение, ощутимое в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В акватории Охотского моря произошло сейсмособытие. Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 15 метров, магнитуда составила приблизительно 5 единиц.

- Это произошло 6 февраля около восьми часов утра. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Землетрясение дошло до некоторых населенных пунктов Хабаровского края. Оно могло ощущаться в Николаевске-на-Амуре. В сейсмособытии нет пострадавших, объекты ЖЭК и ЖКХ работают в обычном режиме.

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