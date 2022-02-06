В Охотском море произошло землетрясение, ощутимое в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В акватории Охотского моря произошло сейсмособытие. Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 15 метров, магнитуда составила приблизительно 5 единиц.
- Это произошло 6 февраля около восьми часов утра. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Землетрясение дошло до некоторых населенных пунктов Хабаровского края. Оно могло ощущаться в Николаевске-на-Амуре. В сейсмособытии нет пострадавших, объекты ЖЭК и ЖКХ работают в обычном режиме.
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