7 февраля в Хабаровске ожидается до -14 градусов и без осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что на территории Хабаровского края отступают морозы. Несмотря на довольно холодные ночи, дневные температуры достаточно комфортные.

Так, 7 февраля в столице региона осадков не ожидается, температура ночью опустится до -25 градусов, днем будет от -14 до -12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -28 до -23 ночью и от -14 до -9 днем. Ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -35 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -22 до -7 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду.

Северные районы Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -35 до -13 градусов, днем - от -18 до -6 градусов. На районы надвигается западный ветер 5-14 метров в секунду.

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