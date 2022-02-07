Еще 1321 житель Хабаровского края заразился коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1321 жителя, что является рекордом за два минувших года. Из них 116 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей, поэтому они были госпитализированы, сообщил региональный минздрав.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 46 человек, на кислородной поддержке - 775 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершили за сутки всего 227 пациентов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 10 206 человек. Из них 1465 находятся в стационарах. В регионе развернуто 2546 коек, из них свободна 1081.

За сутки от коронавируса скончались три жителя региона.

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