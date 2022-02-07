Виновник ДТП в Хабаровске отказался от медосвидетельствования Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске виновник ДТП на Nissan AD отказался от медосвидетельствования после того, как протаранил на своем авто Mercedes Benz. Машина стала неуправляемой и влетела в дорожный знак. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась поздно вечером, около 23:00, на улице Волочаевской.

- Водитель Nissan AD проскочил на красный свет и на полном ходу врезался в Mercedes Benz, который проезжал в этот момент перекресток в сторону улицы Лейтенанта Орлова. От удара Mercedes Benz продолжил бесконтрольное движение и совершил наезд на дорожный знак, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель Mercedes Benz не пострадал. Виновнику ДТП назначено амбулаторное лечение. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и теперь может быть лишен водительских прав.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.