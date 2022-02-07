Виновник ДТП в Хабаровске отказался от медосвидетельствования
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске виновник ДТП на Nissan AD отказался от медосвидетельствования после того, как протаранил на своем авто Mercedes Benz. Машина стала неуправляемой и влетела в дорожный знак. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Авария случилась поздно вечером, около 23:00, на улице Волочаевской.
- Водитель Nissan AD проскочил на красный свет и на полном ходу врезался в Mercedes Benz, который проезжал в этот момент перекресток в сторону улицы Лейтенанта Орлова. От удара Mercedes Benz продолжил бесконтрольное движение и совершил наезд на дорожный знак, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель Mercedes Benz не пострадал. Виновнику ДТП назначено амбулаторное лечение. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и теперь может быть лишен водительских прав.
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