Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшений на 400 тысяч рублей

Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшения на 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске местная жительница стала виновницей крупной недостачи в ювелирном магазине. Работница торгового зала прикарманила драгоценности, а когда прошла ревизия, перестала выходить на работу. Об этом сообщили в УМВД региона.

Владелец магазина рассказал полицейским, что недосчитался украшений на 400 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница совершала кражи изделий с ноября прошлого года по январь 2022 года. Похищенные украшения она продала, а деньги потратила на кредитные обязательства и оплату арендованной квартиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция разыскивает пропавшие украшения, а воровка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.