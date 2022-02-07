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Происшествия7 февраля 2022 3:20

Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшений на 400 тысяч рублей

Полиция теперь разыскивает распроданные драгоценности
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшения на 400 тысяч рублей

Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшения на 400 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске местная жительница стала виновницей крупной недостачи в ювелирном магазине. Работница торгового зала прикарманила драгоценности, а когда прошла ревизия, перестала выходить на работу. Об этом сообщили в УМВД региона.

Владелец магазина рассказал полицейским, что недосчитался украшений на 400 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница совершала кражи изделий с ноября прошлого года по январь 2022 года. Похищенные украшения она продала, а деньги потратила на кредитные обязательства и оплату арендованной квартиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция разыскивает пропавшие украшения, а воровка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии.

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