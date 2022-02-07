Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшений на 400 тысяч рублей

Хабаровчанка вынесла из ювелирного магазина украшения на 400 тысяч рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске местная жительница стала виновницей крупной недостачи в ювелирном магазине. Работница торгового зала прикарманила драгоценности, а когда прошла ревизия, перестала выходить на работу. Об этом сообщили в УМВД региона.
Владелец магазина рассказал полицейским, что недосчитался украшений на 400 тысяч рублей.
- В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница совершала кражи изделий с ноября прошлого года по январь 2022 года. Похищенные украшения она продала, а деньги потратила на кредитные обязательства и оплату арендованной квартиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полиция разыскивает пропавшие украшения, а воровка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;