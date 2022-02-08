Хабаровчанин похитил норковую шубу у своей сестры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровска попал под уголовную статью после того, как похитил норковую шубу своей сестры. Женщина оценила пропавшую вещь в 120 тысяч рублей и написала заявление в полицию, сообщили в ГУ МВД региона.

Как выяснилось, брат и сестра проживают в одной квартире, и мужчина имеет сильное пристрастие к алкоголю.

- В 2018 году мужчина уже был судим за грабеж. Тогда ему удалось в суде примириться с потерпевшим. А в октябре прошлого года он похитил и продал чужой автомобиль. В настоящее время это уголовное дело рассматривается в суде, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ценное меховое изделие своей сестры мужчина быстро продал, а деньги пропил с друзьями. Сейчас полиция ищет украденную шубу. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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