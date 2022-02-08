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Общество8 февраля 2022 1:44

Русский язык стал самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у хабаровчан

В 2022 году экзамен предстоит сдать более чем трем тысячам школьников города
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Русский язык стал самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у хабаровчан

Русский язык стал самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у хабаровчан

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские старшеклассники полным ходом готовятся к сдаче ЕГЭ. В этом году топ самых популярных предметов возглавили русский язык, обществознание и математика. Об этом сообщили в администрации города.

- Экзамены в этот раз будут сдавать 3093 человека. Из них 2601 - учащиеся муниципальных школ, 327 - выпускники прошлых лет. Также среди тех, кто подал заявления, - обучающиеся в частных школах, профессиональных образовательных учреждениях и лицее ДВГУПС, - рассказали в мэрии.

Там отметили, что помимо базовых предметов есть заявки на сдачу и узкопрофильных. Так, например, нашлись желающие пройти экзамен по немецкому и китайскому языкам. Первый будет сдавать всего один человек, а второй - только четыре.

Единый государственный экзамен в 2022 году будет проходить с 21 марта по 2 июля.

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