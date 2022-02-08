Жителя ЕАО осудили за нападение на полицейского
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Хабаровске суд вынес приговор жителю ЕАО, который напал на полицейского во время задержания. Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в прокуратуре региона.
Все произошло в Хабаровске летом прошлого года. Мужчина был пьян, нарушал общественный порядок во дворе одного из жилых домов. В итоге свидетели происходящего вызвали полицию.
- При попытке усадить мужчину в патрульный автомобиль для доставки в отдел полиции, задержанный ударил одного из полицейских головой в переносицу, причинив вред здоровью легкой степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд приговорил дебошира к трем годам условно. Кроме того, он должен будет выплатить полицейскому 30 тысяч рублей.
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