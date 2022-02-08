Фельдшер скорой помощи пострадала в ДТП в Хабаровске. Фото: ГИБДД
В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи. Происшествие случилось на улице Волочаевской.
Машина возвращалась с вызова. При развороте на нерегулируемом перекрестке в нее въехал автомобиль Toyota Corolla Axio.
- В результате ДТП пострадала женщина-фельдшер. Ей назначено амбулаторное лечение. Пациентов в машине скорой помощи в момент столкновения не было, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска.
Виновник ДТП был трезв.