Фельдшер скорой помощи пострадала в ДТП в Хабаровске. Фото: ГИБДД

В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи. Происшествие случилось на улице Волочаевской.

Машина возвращалась с вызова. При развороте на нерегулируемом перекрестке в нее въехал автомобиль Toyota Corolla Axio.

- В результате ДТП пострадала женщина-фельдшер. Ей назначено амбулаторное лечение. Пациентов в машине скорой помощи в момент столкновения не было, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска.

Виновник ДТП был трезв.