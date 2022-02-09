В школьных столовых Хабаровска выявили антисанитарные условия Фото: Прокуратура Хабаровского края

Антисанитарные условия питания школьников в столовых Хабаровска выявила очередная проверка. В 22 учебных заведениях города представители прокуратуры и Роспотребнадзора нашли грубые нарушения установленных норм.

- Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с отсутствием должного контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений при организации питания детей внесено представление начальнику управления образования администрации города, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь в данном случае идет не о полчищах тараканов или неправильном хранении продуктов. Нет, проблемы на этот раз с посудой. На тарелках были сколы, а тара для готовки была алюминиевой вместо той, что изготавливается из нержавеющей стали.

К тому же дезинфекция проводилась из рук вон плохо. На обеззараживающих средствах экономили.

Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре города.

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