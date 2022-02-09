В Хабаровском крае смягчат ковид-ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае будут постепенно смягчаться ковид-ограничения. Поводом для этого стал довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Своим мнением на этот счет поделился глава региона Михаил Дегтярев.

По его словам, сейчас вакцинировано 72% населения. Поэтому губернатор дал задание оперативному штабу начать постепенное смягчение политики применения сертификатов о вакцинации.

- Перегибы с доступом родителей в детские сады Хабаровска нужно внимательно рассмотреть на краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, - заявил Дегтярев.

Он отметил, что новые меры должны вводиться вдумчиво и постепенно.

Напомним, что в Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1319 жителей. Из них 167 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей, поэтому они были госпитализированы. Трое пациентов скончались.

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