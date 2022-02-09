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Происшествия9 февраля 2022 3:55

Хабаровчанина отправили на исправительные работы за кражу породистой собаки

Мужчина увел чужого немецкого боксера, чтобы продать его
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровчанина отправили на исправительные работы за кражу породистой собаки

Хабаровчанина отправили на исправительные работы за кражу породистой собаки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хабаровска приговорен к исправительным работам за кражу чужой собаки. Мужчина увел немецкого боксера, чтобы продать его, сообщили в полиции региона.

Все произошло в декабре прошлого года в Индустриальном районе города.

- Хозяин привязал пса и зашел в магазин. Купив продукты, горожанин вышел из торговой точки и обнаружил пропажу своего питомца. Ущерб владелец оценил в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вора быстро задержали. Оказалось, что он хотел продать пса, чтобы купить себе алкоголя. Но план не сработал: пес вырвался от чужака и сбежал. Его быстро поймали местные жители и нашли хозяина.

Выяснилось, что похититель собаки пять лет назад вышел из тюрьмы, где отсидел за кражу. Кроме того, раньше он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет исправительных работ.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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