Хабаровчанина отправили на исправительные работы за кражу породистой собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хабаровска приговорен к исправительным работам за кражу чужой собаки. Мужчина увел немецкого боксера, чтобы продать его, сообщили в полиции региона.

Все произошло в декабре прошлого года в Индустриальном районе города.

- Хозяин привязал пса и зашел в магазин. Купив продукты, горожанин вышел из торговой точки и обнаружил пропажу своего питомца. Ущерб владелец оценил в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вора быстро задержали. Оказалось, что он хотел продать пса, чтобы купить себе алкоголя. Но план не сработал: пес вырвался от чужака и сбежал. Его быстро поймали местные жители и нашли хозяина.

Выяснилось, что похититель собаки пять лет назад вышел из тюрьмы, где отсидел за кражу. Кроме того, раньше он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет исправительных работ.

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