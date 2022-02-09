Хабаровчанина отправили на исправительные работы за кражу породистой собаки
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Хабаровска приговорен к исправительным работам за кражу чужой собаки. Мужчина увел немецкого боксера, чтобы продать его, сообщили в полиции региона.
Все произошло в декабре прошлого года в Индустриальном районе города.
- Хозяин привязал пса и зашел в магазин. Купив продукты, горожанин вышел из торговой точки и обнаружил пропажу своего питомца. Ущерб владелец оценил в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Вора быстро задержали. Оказалось, что он хотел продать пса, чтобы купить себе алкоголя. Но план не сработал: пес вырвался от чужака и сбежал. Его быстро поймали местные жители и нашли хозяина.
Выяснилось, что похититель собаки пять лет назад вышел из тюрьмы, где отсидел за кражу. Кроме того, раньше он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет исправительных работ.
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