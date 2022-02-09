Михаил Дегтярев встретился с командой КВН «Пал Палыч» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская команда КВН «Пал Палыч» вышла в 1/8 финала Высшей лиги КВН по итогам Международного фестиваля «КиВиН-2022». С участниками команды встретился глава региона Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил важность развития молодых людей и системной работы с молодежью. В свою очередь, команда обещала продолжать исполнять поручение Михаил Дегтярева: искать и поддерживать новые таланты по всему краю.

Глава региона помог команде с деньгами, которые нужны на поездку в Москву. Он поручил комитету по делам молодежи выделить средства. Кроме этого губернатор примет участие в подготовке номеров. Зрители смогут оценить совместную шутку Михаила Дегтярева и «Пал Палыча».

- Мы продолжим помогать лучшим командам выступать в лигах высшего эшелона, заявлять о себе и о нашем регионе, - сказал на встрече Михаил Дегтярев.