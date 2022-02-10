В Хабаровске иномарка насмерть сбила пожилую женщину Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске рано утром 9 февраля иномарка сбила насмерть пожилую женщину. Владелица авто уверяет: сделать ничего не могла, потому что та буквально выбежала к ней под колеса.

Все произошло в районе дома №88 на улице Трехгорной в 07:15.

- Девушка на Toyota Sienta допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне зоны видимости пешеходного перехода, - рассказали в ГИБДД города.

Пострадавшая 82-летняя хабаровчанка скончалась на месте до прибытия медиков.

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