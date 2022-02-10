Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 1:07

В Хабаровске иномарка насмерть сбила пожилую женщину

По словам автомобилистки, та сама выбежала к ней под колеса
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Хабаровске иномарка насмерть сбила пожилую женщину

В Хабаровске иномарка насмерть сбила пожилую женщину

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске рано утром 9 февраля иномарка сбила насмерть пожилую женщину. Владелица авто уверяет: сделать ничего не могла, потому что та буквально выбежала к ней под колеса.

Все произошло в районе дома №88 на улице Трехгорной в 07:15.

- Девушка на Toyota Sienta допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне зоны видимости пешеходного перехода, - рассказали в ГИБДД города.

Пострадавшая 82-летняя хабаровчанка скончалась на месте до прибытия медиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.