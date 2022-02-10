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Общество10 февраля 2022 6:00

Хабаровский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Национальную премию он получил за вклад в экономическое развитие региона
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Хабаровский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского стал обладателем Национальной премии «Воздушные ворота России». Награждение прошло в Москве 9 февраля на IX Национальном форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Кроме этого, хабаровский аэропорт стал победителем в номинации «Лучший экономический проект регионального развития». Такой награды он был удостоен за весомый вклад в экономическое развитие Хабаровского края.

- Сейчас отрасль переживает не самое простое время. Тем не менее мы намерены дальше воплощать планы по модернизации аэропорта. Это даст существенный импульс для развития туристической, транспортной и логистической отрасли региона, - отметил Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».