Хабаровский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России» Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского стал обладателем Национальной премии «Воздушные ворота России». Награждение прошло в Москве 9 февраля на IX Национальном форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Кроме этого, хабаровский аэропорт стал победителем в номинации «Лучший экономический проект регионального развития». Такой награды он был удостоен за весомый вклад в экономическое развитие Хабаровского края.

- Сейчас отрасль переживает не самое простое время. Тем не менее мы намерены дальше воплощать планы по модернизации аэропорта. Это даст существенный импульс для развития туристической, транспортной и логистической отрасли региона, - отметил Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».