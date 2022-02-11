Хабаровчанин отправится под суд за убийство 25-летней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске под суд вскоре отправится местный житель, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, в конце 90-х он застрелил своего знакомого после того, как между ними произошла ссора, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как стало известно, двое мужчин в далеком 1997 году сильно поссорились. Слово за слово, наговорили другу друг сгоряча. До драки дело не дошло, и вскоре один из них пришел домой к другому, чтобы выяснить отношения.

- Обвиняемый был намерен добиться извинений. В момент, когда входная дверь уже закрывалась, мужчина выстрелил в голову знакомому и скрылся. Потерпевший скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Долгие годы выйти на след преступника не удавалось - не могли установить его личность. Но в 2021 году прокуратура потребовала возобновить расследование. В итоге подозреваемый на допросе во всем сознался.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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