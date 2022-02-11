Сразу шесть автобусных маршрутов перестали ходить в Биробиджане Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Биробиджане приостановлено движение общественного транспорта. С такой проблемой столкнулись пассажиры маршрутов в Ленинском районе города. Не работает целый ряд маршрутов: №1 «Ленинское», №101 «Воскресеновка», №102 «Венцелево», №103 «Кирово», №104 «Преображеновка», №105 «Лазарево».

Как объяснили в администрации города, это явление временное, и скоро проблему устранят

- Проблема временная. Сегодня планируется завершить оформление электронно-цифровой подписи уполномоченному проводить финансовые операции, после чего до перевозчика будет доведена субсидия, - рассказала Ольга Комарова, и.о. главы администрации Ленинского района Биробиджана.

Помимо этого, в отношении обслуживающей маршруты компании МУП «Ленинское районное автотранспортное предприятие» намерены провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности. Такие меры нужны для анализа расходования бюджетных средств и сокращения завышенных расходов.

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