700 тысяч рублей похитил работник администрации в Хабаровском крае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный специалист администрации одного из поселений Бикинского района похитил 700 тысяч рублей. Служащий обманул главу администрации и воспользовался ее электронной подписью. После этого он самостоятельно начислил себе доплату. Деньги были начислены на его расчетный счет. Преступление было раскрыто в ходе проверки работы учреждения Бикинской городской прокуратурой.

- За 2021 год на счета работника было перечислено 40% фонда оплаты труда аппарата администрации, которыми он распорядился по своему усмотрению, - рассказали в городской прокуратуре Бикина.

Сейчас информацию передали в следственный орган. Благодаря этим данным смогли возбудить уголовное дело в отношении недобросовестного работника. По окончании расследования служащего будут судить по статье «Мошенничество».

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