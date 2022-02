Хабаровские моржи поддержали российских олимпийцев. Фото: Инстаграм/Айсберг Федерация Закаливания

В Хабаровске местные любители зимнего плавания совершили заплыв в поддержку олимпийской сборной России. Вооружившись флагами России и эмблемой ОКР, около двух десятков человек зашли в холодную воду.

Участники события сделали это, скандируя лозунг We will ROC you, который начал использоваться после того, как российские спортсмены были лишены возможности выступать под национальным флагом и теперь представляют страну под эгидой Российского олимпийского комитета.

24-е по счету зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, а также частично - в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Предварительные соревнования начались 2 февраля. Всего разыгрывается 109 комплектов медалей.

