Хабаровские моржи поддержали российских олимпийцев. Фото: Инстаграм/Айсберг Федерация Закаливания
В Хабаровске местные любители зимнего плавания совершили заплыв в поддержку олимпийской сборной России. Вооружившись флагами России и эмблемой ОКР, около двух десятков человек зашли в холодную воду.
Участники события сделали это, скандируя лозунг We will ROC you, который начал использоваться после того, как российские спортсмены были лишены возможности выступать под национальным флагом и теперь представляют страну под эгидой Российского олимпийского комитета.
24-е по счету зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, а также частично - в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Предварительные соревнования начались 2 февраля. Всего разыгрывается 109 комплектов медалей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;