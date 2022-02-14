Комсомольчанин оформил кредитную карту на пожилого мужчину Фото: Александр ГЛУЗ

В Комсомольске-на-Амуре в суд направлено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подсудимый оформил кредитную карту на 50 тысяч рублей на одного из клиентов салона сотовой связи, в котором работал.

О задолженности перед банком 65-летний пострадавший узнал совершенно случайно. Ему пришло смс от банка, в котором говорилось, что ему необходимо погасить кредит. Так как никаких кредитов мужчина не оформлял, он решил лично посетить банк, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что на его имя был открыт счет и выдана кредитная карта номиналом 50 тысяч рублей. Более того, все средства была сняты. Потерпевшему пришлось погасить долг. Затем он обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 22-летний комсомольчанин. Выяснилось, что он работал в салоне сотовой связи, в котором потерпевший купил в рассрочку мобильный телефон. Подсудимый воспользовался паспортными данными покупателя и оформил на его имя кредитную карту, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Деньги парень потратил на собственные нужды. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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