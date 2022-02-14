Северный ветер настигнет хабаровчан 15 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый день принесет Хабаровску нестабильную погоду. Ночью в краевой столице возможен небольшой снег, а днем, по информации синоптиков, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 16-18 градусов мороза. Днем же будет теплее - от -10 до -12 градусов. Ветер ожидается не самый ласковый - от 4 до 13 метров северо-восточного направления.

На юге Хабаровского края днем осадков тоже не будет. Ночные температуры будут держаться в пределах от -13 до -18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4-9 градусов мороза. Ветер ожидается северо-западного направления от 8 до 13 метров.

В центре и на севере региона снег также не выпадет. В центральных районах днем будет достаточно тепло - от -7 до -13 градусов. Ветер ожидается северо-восточного направления от 2 до 14 метров. На севере будет гораздо холоднее - ночью до -30 градусов. Днем станет теплее, но незначительно - от -10 до -18 градусов. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.