В Хабаровском крае 1592 человека заболели ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с заболеваемостью ковидом до сих пор остается сложной. Ежедневно регистрируется более тысячи новых пациентов. 14 февраля инфекцию подхватили еще 1592 человека. При этом выздороветь смогли 1337 человек.

На вчерашний день доля госпитализаций составляла 11,4%. К аппаратам ИВЛ подключены 52 человека, а в кислородной поддержке нуждаются 1019 пациентов. Сейчас на лечении находятся 16 476 человек. Меньшая часть, всего 1973 человека, лечатся в стационарах. Более 14,5 тысячи человек лечатся дома.

За сутки ковид унес две жизни. Всего же, по информации ЗАГС, скончалось 54 человека.

Инфекцию смогли побороть с начала пандемии 133 477 жителей края. Коллективный иммунитет составляет 70,4%.

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