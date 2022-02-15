Двое людей пострадали в аварии с участием автобуса в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске водитель на Toyota Rav 4 устроил аварию. Женщина ехала по Воронежской на Большую, когда не справилась с управлением и вылетела на встречку. Там ее машина въехала в автобус.
- В ДТП пострадали водитель Toyota 1987 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2012 года рождения. Девочка получила серьезные травмы, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
Водитель отделалась ушибом и царапиной. Стоит отметить, что за ней числились нарушения ПДД за прошлый год, а также у нее не было страховки на машину. Во время столкновения она находилась в трезвом состоянии.
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