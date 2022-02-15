В Магадане арестовали организаторов подпольного интернет-казино
Фото: Юрий СОКОЛОВ
В Магадане раскрыли преступную группировку. В 2020 году молодые люди объединились и открыли подпольное казино. Азартные игры проводились по интернету. Благодаря такому бизнесу участники выводили деньги и нелегально зарабатывали. Поскольку Магадан не является официальной игорной зоной, такая деятельность является незаконной. Преступников смогли обнаружить, а их казино закрыть.
- В отношении установленных соучастников возбуждены уголовные дела. Преступникам предъявлены обвинения. Кроме того, в настоящее время проводится проверка для закрепления доказательств по уголовному делу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.
Всем организаторам интернет-казино грозит обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой. Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.
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