В Магадане арестовали организаторов подпольного интернет-казино Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Магадане раскрыли преступную группировку. В 2020 году молодые люди объединились и открыли подпольное казино. Азартные игры проводились по интернету. Благодаря такому бизнесу участники выводили деньги и нелегально зарабатывали. Поскольку Магадан не является официальной игорной зоной, такая деятельность является незаконной. Преступников смогли обнаружить, а их казино закрыть.

- В отношении установленных соучастников возбуждены уголовные дела. Преступникам предъявлены обвинения. Кроме того, в настоящее время проводится проверка для закрепления доказательств по уголовному делу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Всем организаторам интернет-казино грозит обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой. Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

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