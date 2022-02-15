Постоялец дома-интерната для престарелых в Хабаровске напал с ножом на соседку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

76-летний мужчина напал на соседку по дому-интернату для престарелых. Ссора возникла из-за личной неприязни к 68-летней женщине. Пенсионер схватил нож и нанес ей удар в живот. После этого он столкнул ее с лестницы на выходе из здания. Женщина упала на землю. На место прибежали сотрудники дома-интерната. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

- Индустриальным районным судом Хабаровска мужчине вынесен приговор в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Пенсионер частично признал свою вину, заявив, что его целью было навредить здоровью пострадавшей. Что стало причиной такого поступка, остается неизвестным.

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