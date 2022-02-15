Жители 24 домов Хабаровска остались без газа по вине коммунальной организации Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске произошла коммунальная авария. В итоге 24 дома остались без газа. В их число попали здания на Индустриальной, Ворошилова, Краснореченской, Артемовской, Краснореченском и Инском. Последствия не могли устранить на протяжении четырех дней. Причиной оказалась снежно-ледовая закупорка подземного газопровода на выходе из земли.

- По инициативе прокурора наказание за произошедшее понесло должностное лицо ООО «Газэнергосеть Хабаровск». Сотруднику назначен штраф за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Стоит отметить, что допустимый срок устранения таких аварий составляет четыре часа. Организация не смогла вовремя восстановить работу газопровода, что привело к неудобствам для жителей домов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.