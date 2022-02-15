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Общество15 февраля 2022 3:08

Жители 24 домов Хабаровска остались без газа по вине коммунальной организации

Произошла закупорка газопровода
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Жители 24 домов Хабаровска остались без газа по вине коммунальной организации

Жители 24 домов Хабаровска остались без газа по вине коммунальной организации

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске произошла коммунальная авария. В итоге 24 дома остались без газа. В их число попали здания на Индустриальной, Ворошилова, Краснореченской, Артемовской, Краснореченском и Инском. Последствия не могли устранить на протяжении четырех дней. Причиной оказалась снежно-ледовая закупорка подземного газопровода на выходе из земли.

- По инициативе прокурора наказание за произошедшее понесло должностное лицо ООО «Газэнергосеть Хабаровск». Сотруднику назначен штраф за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Стоит отметить, что допустимый срок устранения таких аварий составляет четыре часа. Организация не смогла вовремя восстановить работу газопровода, что привело к неудобствам для жителей домов.

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