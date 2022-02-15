Экс-начальник службы заказчика минстроя Хабаровского края растратил более 32 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшего начальника службы заказчика минстроя Хабаровского края признали виновным в халатности. Следствие установило, что в 2017 году руководитель заключил три контракта с коммерческой организацией. По ним «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» должна была отстроить многоквартирный дом в Николаевске-на-Амуре. В 2018 году 61 квартиру необходимо было передать в собственность заказчика. Данное жилье предназначалось для детей-сирот.

- В рамках исполнения контрактов организации перечислили аванс, составляющий более 32 миллионов рублей. Подрядчик забрал средства, но растратил их, не выполнив свои обязательства, - рассказали в СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прокуратура Хабаровского края вместе с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю провела проверку. По ее итогам выяснилось, что экс-начальник брал деньги, осознавая, что не сможет выполнить свои обязательства. Дом был построен с грубыми нарушениями норм и правил, а потому его нельзя ввести в эксплуатацию. Никаких действий по возмещению аванса не было принято. Из-за халатного отношения бюджету региона был нанесен особо крупный ущерб.

- Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, уголовное дело прекращено по не реабилитирующему основанию, - прокомментировали в следственном комитете.

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