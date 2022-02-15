В Хабаровске задержали наркодилера
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
32-летнего хабаровчанина задержали в Хабаровске за сбыт наркотических средств. Мужчина распространял среди жителей города героин, а также употреблял его сам. Преступник заказывал наркотики в интернете, а затем перепродавал. Деятельность мужчины раскрылась в ходе «проверочной закупки». Сотрудник правоохранительных органов притворился покупателем и без труда приобрел у дилера 0,06 грамма героина.
- Суд Краснофлотского района признал обвиняемого виновным в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина признал свою вину и активно содействовал расследованию. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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