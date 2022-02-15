В Хабаровске произошел пожар в бараке Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Хабаровске загорелся барак на Сибирской. Огонь начал быстро распространяться по двухэтажному деревянному строению. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которым удалось ликвидировать возгорание.

- В пожаре полностью выгорела одна из комнат в доме, а также перекрытия чердака на площади 50 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всем жильцам удалось самостоятельно выбраться наружу из горящего здания. В тушении участвовало 27 человек и восемь единиц техники. Причины пожара устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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