Хабаровчанин украл у соседки ноутбук и 16 тысяч рублей Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Девушка, проживающая в съемной комнате на Дзержинского, уехала из Хабаровска по делам. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что у нее пропали ноутбук и 16 тысяч рублей. Вором оказался сосед девушки, проживающий с сожительницей в соседней комнате. Воспользовавшись отсутствием потерпевшей, он проник в ее спальню и похитил ценности. Ноутбук он отнес в комиссионный магазин в районе Центрального рынка. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

- В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Обнаружить похитителя удалось благодаря работе сотрудником отдела полиции №7, которые и установили, кто причастен к преступлению. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

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