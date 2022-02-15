В Хабаровске семь остановок приведут в порядок по требованию прокуратуры
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прокуратура обязала мэрию Хабаровска привести в порядок семь остановок общественного транспорта, которые не соответствуют требованиям ГОСТ.
- На остановках разрушен бортовой камень, нет павильонов и урн. Дорожная разметка и знаки установлены с нарушениями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Решением суда после иска надзорного ведомства на администрацию краевой столицы возложена обязанность устранить нарушения. Привести в порядок семь остановок необходимо в течение восьми месяцев.
Администрация города будет обжаловать решение суда.