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Общество15 февраля 2022 6:00

В Хабаровске семь остановок приведут в порядок по требованию прокуратуры

Нарушения должны быть устранены в течение восьми месяцев
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске семь остановок приведут в порядок по требованию прокуратуры

В Хабаровске семь остановок приведут в порядок по требованию прокуратуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура обязала мэрию Хабаровска привести в порядок семь остановок общественного транспорта, которые не соответствуют требованиям ГОСТ.

- На остановках разрушен бортовой камень, нет павильонов и урн. Дорожная разметка и знаки установлены с нарушениями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Решением суда после иска надзорного ведомства на администрацию краевой столицы возложена обязанность устранить нарушения. Привести в порядок семь остановок необходимо в течение восьми месяцев.

Администрация города будет обжаловать решение суда.